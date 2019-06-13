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العثور على جثمان شاب مقتول بنبروه بالدقهلية فى ظروف غامضة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:35 ص
العثور على جثمان شاب مقتول بنبروه بالدقهلية فى ظروف غامضة جثه-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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عثر أهالي قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية على جثة شاب مقتول بطعنات نافذة.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروة، بعثور أهالي قرية درين التابعة لمركز نبروة، على جثمان شاب مقتول،وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي رمضان احمد اليماني 30 سنة، وبه أربعة طعنات نافذة بالبطن والصدر، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثة، والتي قررت نقلها إلى مشرحة مستشفي نبروة العام لتشريح الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة.
 
 

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