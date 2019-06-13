العاهل البحرين يزور القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

وكالات الأنباء

زار العاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس،الأربعاء، القيادة العامة لقوة دفاع البحرين-وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكان فى استقبال العاهل البحرينى، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين و الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شئون الدفاع .

وأشاد ملك البحرين بما تحقق في الموسم التدريبي السابق من نجاح ومن نتائج مميزة، والعمل الجاد حسب الخطط الموضوعة لإعادة التنظيم للموسم التدريبي القادم لرفع الكفاءات.

كما اعرب العاهل البحرينى عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مؤكداً أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخراً للبحرين وأهلها دائماً، شاكراً لهم جميعاً الجهود السامية التي يقومون بها لحماية المكتسبات والانجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم والتأهب الدائم للمساهمة في التصدي لأي تحديات تهدد أمن منطقتنا، متمنياً لجميع رجال قوة الدفاع الشجعان دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.