الصدفية .. حولت حداد كريتال بالشرقية من إيد تتلف فى حرير لمأساة حقيقية

الشرقية – إيمان مهنى

" الناس بتخاف مني و في رقبتي أربعة أطفال و مش قادر اشتغل عشان أوفي التزاماتهم حتي المعاش انقطع بسبب الروتين " هذه كانت بعض كلمات لرب أسرة شاب من قرية السعيدية مركز بلبيس من محافظة الشرقية، يعانى مرض الصدفية الذى أقعده عن العمل بعدما انتشر فى جسده .

"الصدفية"، فذاك المرض اللعين الذي يظهر بصورة التهابات وقشور جلدية، تسبب الحرارة، الألم والتورم، فضلا نفور العامة منهم وعدم تقبل هذا المرض ، حول حياة محمد محمد الشحات 37 سنة الي مأساة إنسانية ، فيقول لـ " اليوم السابع " انه كان شاب يحسده الجميع علي وسامته و صحته و صنعي حداد كريتال شاطر أيده تتلف في حرير ، و قبل 15 عاما بدء هذا المرض اللعين يتسلل في جسده من الظهر ، فتابع مع الأطباء بالمستشفيات العامة ، الا انه قبل 5 سنوات ، انتشر المرض في أنحاء الجسم بالأخص الوجه و اليدين و القدمين و الذين تسبب الآلالم لا يتحمل احد بسبب التورم و الاحمرار .

و يكمل الشاب المريض ، دخلت في دوامة العلاجات و عدم القدرة علي العمل بالورشة التي اعمل فيها بنظام اليومية بسبب تورم اليدين و عدم قدرتي علي القيام باي أعمال ، حيث وتوقفت تماما عن المداومة عن منذ عدة أشهر .

ولت إلى انه يعيش ظروف صعبة بسبب انه رب للأسرة مكونه من أم و أربعة أطفال في مراحل التعليم المختلفة أكبرهم 10 سنوات، انه ليس لدية أي مصدر دخل أخر و سبق وان توقفت إعانة التضامن الاجتماعي التي كان يصرفها شهريا بمبلغ 450 جينة بسبب الروتين .

و ناشد محمد محمد الشحات من محافظة الشرقية ، المسئولين بعلاجه بالاضافة لعودة معاشه المنقطع بدون سبب .

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