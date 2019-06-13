سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 06:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الصدفية .. حولت حداد كريتال بالشرقية من إيد تتلف فى حرير لمأساة حقيقية

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص
الصدفية .. حولت حداد كريتال بالشرقية من إيد تتلف فى حرير لمأساة حقيقية الصدفية
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
" الناس بتخاف مني و في رقبتي أربعة أطفال و مش قادر اشتغل عشان أوفي التزاماتهم حتي المعاش انقطع بسبب الروتين " هذه كانت بعض كلمات لرب أسرة شاب من قرية السعيدية مركز بلبيس  من محافظة الشرقية، يعانى مرض الصدفية الذى أقعده عن العمل بعدما انتشر فى جسده  .
 
 
"الصدفية"،  فذاك المرض اللعين  الذي يظهر بصورة  التهابات وقشور جلدية، تسبب  الحرارة، الألم والتورم، فضلا نفور العامة منهم وعدم تقبل هذا المرض ، حول حياة محمد محمد الشحات  37 سنة الي مأساة إنسانية ، فيقول لـ " اليوم السابع " انه كان  شاب يحسده الجميع علي وسامته و صحته و صنعي حداد كريتال شاطر أيده تتلف في حرير ، و قبل 15 عاما  بدء هذا المرض اللعين يتسلل في جسده من الظهر ، فتابع مع الأطباء بالمستشفيات العامة ، الا انه قبل 5 سنوات ، انتشر المرض في أنحاء الجسم بالأخص الوجه و اليدين و القدمين و الذين تسبب الآلالم لا يتحمل  احد  بسبب التورم و الاحمرار .
 
 
و يكمل  الشاب المريض ، دخلت في دوامة العلاجات و عدم القدرة علي العمل بالورشة التي اعمل فيها بنظام اليومية  بسبب تورم اليدين و عدم قدرتي علي القيام باي أعمال ،  حيث وتوقفت تماما عن المداومة عن منذ عدة أشهر  .
 
ولت إلى انه يعيش ظروف صعبة بسبب انه رب للأسرة مكونه من أم و أربعة أطفال في مراحل التعليم المختلفة أكبرهم 10 سنوات، انه ليس لدية أي مصدر دخل أخر و سبق وان توقفت إعانة التضامن الاجتماعي التي كان يصرفها شهريا بمبلغ 450 جينة بسبب الروتين  .
 
و ناشد محمد محمد الشحات من محافظة الشرقية ، المسئولين بعلاجه بالاضافة لعودة  معاشه المنقطع بدون سبب .
 
للتواصل مع الحالة 
 
01228555329
 
 
 
 
received_310856906515042
 
received_312834266329014
 
received_321243552139079
 
received_339613893359637
 
received_423056548273069
 
received_466426310781602
 
received_511570626046650
 
received_626304491183398
 
received_828482187532829
 
received_1057504244637863
 
 
 
 
received_2809141912460947
 

 


الشرقية

معاناة مرضي الصدفية

حالة انسانية

الصدفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة