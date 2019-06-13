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استجابة لـ"اليوم السابع"..

الخارجية تنجح فى إعادة مواطنتين مصريتين دخلتا السعودية بدون محرم

الخميس، 13 يونيو 2019 08:46 م
الخارجية تنجح فى إعادة مواطنتين مصريتين دخلتا السعودية بدون محرم المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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تمكن القطاع القنصلى فى وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع القنصلية المصرية في الرياض ومكتب التمثيل العمالي بالقنصلية من إعادة مواطنتين مصريتين سافرتا إلى السعودية – بدون محرم – عن طريق أحد مكاتب تسفير العمالة بغرض العمل.
 
 
كان "اليوم السابع" قد تلقى استغاثة من المواطنتين المصريتين "جيهان محمد" و"بثينة مصطفى" طالبتا بمساعدتهم فى العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد سفرهم إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمل بدون محرم.
 
 
ونقل "اليوم السابع" الشكوى التى وصلته عبر خدمة "صحافة المواطن" إلى مكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، والذى أفاد بقيام الوزارة ببذل كل الجهد المطلوب في هذا الشأن ومتابعة الموضوع والاتصالات من أجل إيجاد حل على وجه السرعة.
 
 
وقال مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ"اليوم السابع" إن القطاع القنصلى برئاسة السفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية قد تواصل مع القنصلية المصرية فى الرياض لحل مشكلة المواطنتين وإعادتهما لأرض الوطن، لافتاً إلى مساع بذلها مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى الرياض من أجل إصدار تأشيرة خروج نهائي للمواطنتين، ومن ثم قامتا بحجز تذكرتى عودة إلى أرض الوطن، وغادرتا المملكة بالفعل يوم 8 يونيو الجارى، وذلك بعد تقديم الشكر للقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض لسرعة الاستجابة ومساعدتهما ،  وقام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالاتصال بالمواطنتين حيث تأكد من عودتهما بسلام إلى أرض الوطن.

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