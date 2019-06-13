الجيش الليبى يعلن صد هجوم لمليشيات طرابلس ويكبدها خسائر فى العتاد والأرواح

كتب : أحمد جمعة

صدت قوات الجيش الليبى هجوم للمليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطنى على نقطتين فى محور طريق المطار ومنطقة الأحياء البرية، وكبدتها خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد خلال محاولتهم التقدم.

وقال المكتب الإعلامى للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبى فى بيان صحفى، مساء الخميس، إن قوة كبيرة دخلت بإتجاه كوبري المطار للتشكيلات المسلحة حاولت السيطرة على كوبري المطار ومن ثم الهجوم على مطار طرابلس بشكل مباشر، لافتا إلى أن قوات االلواء 73 مشاة قامت بإستدراج المليشيات لكوبرى المطار ومن ثم الإستهداف بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة والالتفاف السريع، نتج عنه تأمين مطار طرابلس بالكامل وتدمير عدد من الآليات.

وأشار إلى أن سلاح الجو الليبى يتعامل بقوة مع المليشيات المسلحة التى هربت من المواجهة فى عدة نقاط خلف كوبرى السوانى ومنطقة الكريمية، لافتا إلى ان إصابة قائد ميدانى فى صفوف مليشيات طرابلس يدعى لطفى الحرارى.

وأكد مكتب إعلام اللواء 73 مشاة أن قوات الجيش الليبي تتحرك بقيادة حكيمة وجنود يبحثون عن شرف الشهادة ولا يمكن كسر إرادة من لا يعرف الهزيمة.