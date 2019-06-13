"الانطلاقة".. مشروع تخرج بـ"إعلام الأزهر" يستعرض تاريخ الكلية

انتهت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، من مشروع تخرجهم لعام 2018-2019 بعنوان "الانطلاقة"، إذ يستعرض مشروع التخرج بقسم الإذاعة والتلفزيون لمحة تاريخية عن تأسيس الكلية منذ عام 1975 ومراحل التطور على مر السنوات.

وقال الطلاب القائمين على تنفيذ المشروع، إنهم يستهدفون أن يكون هذا العمل مرجعا وافيا لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية، موضحين أن مشروعهم يقدم شرحا وافيا لإمكانيات الكلية واستوديوهات التدريب العملي، وأقسام الكلية ومجالات العمل المتاحة لكل قسم بعد التخرج.

المشروع من تنفيذ الطلاب: عبدالله عبدالوهاب، أحمد رفاعي، أحمد عجمي، عمر شاكر، وعبدالله مدحت، ويشرف على المشروع، عميد الكلية، الدكتور غانم السعيد، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، الدكتور محمود عبدالعاطي، والمعيد، الأستاذ محمد طارق عمار.