الأوقاف تعيد نشر كتاب الشخصية الوطنية للتوعية بتوظيف الشباب ضد أوطانهم

أعادت وزارة الأوقاف، نشر كتاب بناء الشخصية الوطنية، الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للتوعية بمخاطر توظيف الشباب فى استهداف أوطانهم.

ويركز الكتاب الذى يتم استعراضه بقلم الدكتور خالد غانم، مدير الإعلام الدينى بوزارة الأوقاف، على بناء الشخصية لمقاومة الجماعات التى تواجه الأوطان لأبنائها بعد أحداث قطيعة بين الطرفين.

ويشرح الكتاب جوانب البناء والدمج الفكرى وتوجيه طاقة الشباب فى مسار بناء الوطن وربط الطرفين بمصلحة واحدة ضد من يستهدفهما.

وقالت وزارة الاوقاف، إن الكتاب يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالدور الدعوى والتنويرى، ومحاصرة الأفكار المتطرفة وتفكيكها، وإعلاءً لقيمة العقل والعلم تحرص الوزارة على فتح آفاق العلم والمعرفة أمام أبنائها من الأئمة بصفة خاصة وأمام القراء والمثقفين بصفة عامة بتقديم ملخص لمطبوعاتها من الكتب، من خلال فقرة أسبوعية بعنوان:" قرأت لك".