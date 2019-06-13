اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها 1. السيسى يشارك فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد.. ويؤكد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتعزيز النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام.