اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأربعاء، على رأسها 1. السيسى يشارك فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد.. ويؤكد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتعزيز النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام.
1. السيسى يشارك فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد.. ويؤكد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتعزيز النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام
3. إنهاء تطوير 351 منطقة خطرة بـ30 مليار جنيه.. وصندوق تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من العشوائيات ديسمبر المقبل
5. شكاوى من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.. و مصادر بلجنة واضعى الامتحان: الأسئلة من كتاب المدرسة
6. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر ويشارك فى المران المسائى.. أجيري سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات
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