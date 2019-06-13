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استهداف ناقلات النفط.. تعرف على حادث خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 07:25 م
استهداف ناقلات النفط.. تعرف على حادث خليج عمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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استهداف ناقلات النفط فى خليج عمان حادثة شهدتها المنطقة العربية صباح اليوم، الخميس، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على العالم كله، وسط توتر متصاعد فى الخليج بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد ساعات قليلة من استهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد اليوم السابع التسلسل الزمنى لحادث ناقلات النفط فى خليج عمان

- فى الساعة الـ5:00 بتوقيت جرينيتش وقع انفجاران كبيران بصورة متتالية استهدفا ناقلتي نفط بخليج عمان إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما وسبب حريقًا هائلاً بهما.

- تحمل السفينة الأولى LR2 Front Altair تم استهدافها بعد تحميل حمولة من ميناء الرويس فى الإمارات وتبلغ 30.1 طن من مادة النافتا وكانت متجهة إلى اليابان، وتم إخلاؤها وانتشال جميع أفراد طاقمها بأمان.

- الناقلة الثانية "كوكا كاريديجس" وقت استهدافها كانت تبعد 70 ميلاً بحريًا تقريبًا عن الفجيرة، ونحو 14 ميلاً بحريًا عن إيران، تم اختراق هيكلها فوق خط المياه على جانبها الأيمن وجميع أفراد الطاقم سالمين لكن هناك إصابة طفيفة واحدة فقط.

- بعد نصف ساعة من الحادث أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية، تحذيرًا  وطالبت بتوخي "الحذر الشديد".

- وفى الساعة 7:35 بتوقيت جرينتش أعلن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أن القوات الأمريكية تلقت نداء استغاثة وتوجهت للمساعدة. وقالت البحرية الأمريكية إنها على علم بالحادث وتجمع المزيد من التفاصيل.

- ارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فورًا بعد ورود التقارير عن الهجوم على ناقلات النفط.

- الاتحاد الأوروبي قال: "نجمع معلومات حول الاعتداء الذي استهدف الناقلتين في خليج عمان"

- الكويت أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، مؤكدة متابعتها لسفنها فى المنطقة.

- فرنسا تدعو لضبط النفس بعد الهجوم على ناقلتين فى خليج عمان

- وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الفاعل                                                         

ويأتى حادث خليج عمان واستهداف ناقلات النفط الإماراتية بعد حادث مطار أبها السعودي وهو ما يشير إلى تأجج الأحداث فى المنطقة.


استهداف ناقلات النفط

ناقلات النفط

حادث بحر عمان

ناقلات النفط الامراتية

ناقلات نفط الفجيرة

استهداف ناقلات النفط

استهداف ناقلات النفط الأمراتية عمان

خليج عمان

ناقلتي نفط عمان

حادث ناقلتي نفط عمان

عمان

خليج عمان

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