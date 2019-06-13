إيداع رئيس الوزراء الجزائرى السابق عبد الملك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد

ذكر التلفزيون الحكومي الجزائرى أن المحكمة العليا الجزائرية، أودعت رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد.

وكانت المحكمة ذاتها أمرت أمس الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في الفساد.