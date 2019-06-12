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9 محاضر غش بالشرقية وطالب يترك كراسة إجابته ويقفز من على السور

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:38 م
9 محاضر غش بالشرقية وطالب يترك كراسة إجابته ويقفز من على السور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أنها حررت 9 محاضر لمحاولات غش وتسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

أوضح البيان، إنه تحرر محضر لطالب ترك كراسة الامتحان وقفز من أعلى السور فى أبوكبير، ومحضر لطالبة قامت بتمزيق كراسة الإجابة، ومحضر لطالب ومحاضر تصوير الامتحان فى كل من إدارة غرب الزقازيق وشرق الزقازيق وأبوحماد وديرب نجم، كما ضبطت سماعة إذن ومحمول مع طالبين فى لجنة كفرصقر يستخدمونه بغرض الغش، وكذلك محمول مع طالبة بنفس اللجنة بدون كاميرا، مضيفاً أن الغرفة لم تتلقى أية شكاوى من صعوبة الامتحانات أو تعطيل فى سير اللجان.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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