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5 رسائل إعلامية للحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث .. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:19 م
5 رسائل إعلامية للحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث .. تعرف عليها المجلس القومى للمرأة
سوهاج محمود مقبول

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أعد المجلس القومى للمرأة بسوهاج، رسالة إعلامية حول الحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث، تم تضمين الرسالة 5 محاور رئيسية تعرف عليا:
 

الرسالة الأولى : الختان عادة وليست عبادة

 

 
-الختان عادة افريقية وليست من العبادات، وفي دول اسلامية كتيرة مابتعترفش بختان البنات ومنها السعودية "بلاد الحرمين" التى ولد وعاش فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
 
- ختان البنات مالوش علاقة بأي شريعة سماوية.. ولا منصوص عليه في المسيحية ولا في الإسلام.
 
-علماء الدين وشيوخ الأزهر اعلنوا رفضهم من سنين طويلة لختان البنات، وأكدوا أن الإسلام ليس به ختان للأنثى، وأن الأحاديث المنسوبة للنبى ضعيفة، وأكد بيان دار الإفتاء سنة 2016 أن ختان البنات مش من الدين، وإنه مجرد عادات موروثة .
 

الرسالة الثانية : جميع الهيئات الطبية في العالم تعتبر ختان البنات جريمة مخالفة لاَداب المهنة

 

-مفيش كلية طب أو مرجع طبى في العالم بيشير إلى ختان البنات أو بيدرسه، كل الهيئات الطبية جوه مصر وبراها بتعتبر ختان البنات جريمة مخالفة لاَداب المهنة يتحاكم عليها أي حد يمارسها بالقانون.
 
-بنات كثير في مصر ماتت وهم بيتختنوا على ايد دكتور او ممرضة او داية.
 
-في حالة إن ربنا ستر ونجيت البنت من الموت في عملية الختان، تعاني طوال حياتها من العديد من المشاكل الصحية الأخرى مثل نزيف حاد، او عدوى، أو مشاكل في الجهاز البولي.. ده غير مشاكلها بعد الجواز.
 
-ختان الإناث يعرض الفتاة لصدمة وذكرى مؤلمة ويفقدها الإحساس بالأمان.
 

الرسالة الثالثة : ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري

 

- فى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز سبع سنوات، كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام ، أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل الى الموت ، كما نص فى مادة اخرى على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
 

الرسالة الرابعة : ختان البنت مش عفة ولا ضمان لأخلاقها

 

 
-ختان البنات مش عفة ولا طهارة ولا أمان للبنت ، ختان البنات ممارسة ضارة تسبب الأذى للبنت طول حياتها .
 
-البنت عفتها مش في ختانها .. عفتها في تربيتها وتعليمها وتعريفها الصح من الغلط تكبر وهي فاهمة معنى الكرامة والأمان.
 

الرسالة الخامسة: بناتنا أمانة لازم نحافظ عليها

 

-اياك تأذي أغلى ما عندك وانت فاكر إنك بتأمنها.
 
-احمي بناتك من الختان.

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

ختان الاناث

المجلس القومى للمراة

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