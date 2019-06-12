12 معيارا بمسابقة أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية.. اعرفها

بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مسابقة اختيار أفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية للمرة الأولى، إذ يتم تقييم الجامعات فى مجال الأنشطة أسوة بمسابقة أفضل الجامعات جاهزية للعام الدراسى 2018 / 2019، يرصد "اليوم السابع"، معايير اختيار أفضل جامعة على مستوى الجمهورية فى الأنشطة الطلابية.

1- تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة.

2- كثافة اشتراك الطلاب فى الأنشطة وكل نشاط منفرد.

3- الاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة.

4- نسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقاً.

5- قدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد إضافية لدعم النشاط.

6- الاشتراك فى الأنشطة لمركزية فى المجالات المختلفة.

7- التعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى فى تنفيذ أنشطة مشتركة.

8- مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.

9- عدد المبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة.

10- المشاركات الدولية وتمثيل مصر فى الخارج.

11- الأنشطة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

12- التميز فى الأنشطة الابتكارية والاختراع.