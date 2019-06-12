وقف أعمال بناء عقار مخالف بشبين القناطر وإحالة المسئولين للنيابة

كتب على عبد الرحمن

تمكنت وزارة التنمية المحلية من وقف أعمال بناء عقار مخالف بطحانوب بشبين القناطر محافظة القليوبية عقب تلقى الوزارة شكوى من الأهالى بخصوص العقار، حيث انتقلت لجنة مختصة وتبين أن الأعمال عبارة عن شدة خشبية للأثاثات.

كما تم إبلاغ النيابة العامة ضد مسئول التنظيم والوحدة المحلية المسئول عن إصدار الترخيص، الذى صدر برقم 40 لسنه 2019 بمجلس مدينة شبين القناطر.

وكانت قد كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استجابتها لعدد من شكاوى المواطنين التى وردت إليها عبر قطاع خدمة المواطنين بالوزارة، حيث نجحت الوزارة خلال شهر مايو الماضى، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين.

من بين الشكاوى التى استجابت لها الوزارة إزالة تراكمات قمامة بعدد من المناطق ببعض المحافظات بعد تضرر الأهالى منها وهى قرية ميت الحوفيين ببنها بمحافظة القليوبية ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا وشارع دمشق بالمهندسين بحى العجوزة محافظة الجيزة وشارع عباس العقاد بحى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة وعزبة عبد الحميد بالسيل الريفى بمحافظة أسوان وأمام مسجد نور الإسلام بباكوس بمحافظة الإسكندرية وقرية دنديط بميت غمر محافظة الدقهلية.