سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وقف أعمال بناء عقار مخالف بشبين القناطر وإحالة المسئولين للنيابة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:08 م
وقف أعمال بناء عقار مخالف بشبين القناطر وإحالة المسئولين للنيابة وقف أعمال البناء بالعقار المخالف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وزارة التنمية المحلية من وقف أعمال بناء عقار مخالف بطحانوب بشبين القناطر محافظة القليوبية عقب تلقى الوزارة شكوى من الأهالى بخصوص العقار، حيث انتقلت لجنة مختصة وتبين أن الأعمال عبارة عن شدة خشبية للأثاثات.

كما تم إبلاغ النيابة العامة ضد مسئول التنظيم والوحدة المحلية المسئول عن إصدار الترخيص، الذى صدر برقم 40 لسنه 2019 بمجلس مدينة شبين القناطر.

وكانت قد كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استجابتها لعدد من شكاوى المواطنين التى وردت إليها عبر قطاع خدمة المواطنين بالوزارة، حيث نجحت الوزارة خلال شهر مايو الماضى، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين.

من بين الشكاوى التى استجابت لها الوزارة إزالة تراكمات قمامة بعدد من المناطق ببعض المحافظات بعد تضرر الأهالى منها وهى قرية ميت الحوفيين ببنها بمحافظة القليوبية ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا وشارع دمشق بالمهندسين بحى العجوزة محافظة الجيزة وشارع عباس العقاد بحى شرق مدينة نصر محافظة القاهرة وعزبة عبد الحميد بالسيل الريفى بمحافظة أسوان وأمام مسجد نور الإسلام بباكوس بمحافظة الإسكندرية وقرية دنديط بميت غمر محافظة الدقهلية.

 


بناء مخالف

مخالفات البناء

ازاله عقارات

شبين القناطر

اخبار شبين القناطر

التنميه المحليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة