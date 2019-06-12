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وزير الدفاع اللبنانى: نعمل على تقوية الجيش ليكون الضامن الوحيد للأمن فى البلاد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:51 م
وزير الدفاع اللبنانى: نعمل على تقوية الجيش ليكون الضامن الوحيد للأمن فى البلاد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب
بيروت (أ ش أ)

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قال وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، إنه يعمل بالتعاون مع قيادة القوات المسلحة على تقوية وتدعيم الجيش وإعلاء صورته وإعادة هيكلته؛ ليكون الضامن الوحيد لأمن لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني لوفد من (مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان).. حيث أعرب الوزير بو صعب عن تقديره للجهود والمساعي التي تضطلع بها المجموعة في سبيل تقديم الدعم إلى لبنان وقواته المسلحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.


وتطرق وزير الدفاع إلى أزمة النزوح السوري وتأثيرها على لبنان، مشددا على ضرورة عدم انتظار التوصل إلى الحل السياسي للأزمة السورية، وأن يعود النازحون السوريون إلى وطنهم.


كما جرى خلال الاجتماع بحث واستعراض ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، والذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بدور الوساطة حتى يمكن الانتهاء منه.

 


لبنان

الجيش اللبنانى

وزير الدفاع اللبنانى

امن لبنان

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