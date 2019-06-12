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وزير الإعلام الغانى: تحرير الكنديتين المختطفتين نتيجة عملية أمنية فى كوماسى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:04 ص
وزير الإعلام الغانى: تحرير الكنديتين المختطفتين نتيجة عملية أمنية فى كوماسى القوات فى غانا ـ صورة أرشيفية
أكرا(أ ش أ)

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أعلن وزير الإعلام الغانى كوجو أوبونج نكروما، تحرير المرأتين الكنديتين المختطفتين منذ الأسبوع الماضى فى "كوماسى" ثانى أكبر مدن غانا.

وقال "نكروما" فى بيان - نقل راديو (فرنسا الدولى) اليوم الأربعاء، مقتطفات منه - إن أجهزة الأمن في غانا نفذت عملية أمنية فجر اليوم الأربعاء، وحررت بنجاح الكنديتين المختطفين.


وكان متحدث باسم الشرطة الغانية قد أعلن الخميس الماضى، اختطاف اثنين من الكنديين فى مدينة (كوماسى) حيث كانا يشاركان في برنامج للتبادل الثقافي مع جامعة التكنولوجيا بمدينة (كوماسى).


يذكر أن رئيس غانا نانا أكوفو، تعهد بملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة التي تعد ثاني حادث اختطاف من نوعه بـ"كوماسي" في غضون أقل من شهر بعد اختطاف مواطن هندى وتحريره في وقت لاحق.

 


غانا

كندا

وزير الاعلام الغانى

تحرير كنديتين فى غانا

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