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نننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
نننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 33

دمنهور 21 31

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 29

مطروح 21 28

السلوم 20 30

سيوة 20 39

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

الزقازيق 23 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 21 29

رفح 20 29   

رأس سدر 22 36      

نخل 18 34  

نويبع 26 33  

طابا 22 34   

كاترين 16 32

الطور 24 37 

شرم الشيخ 25 36     

الغردقة 26 37

مرسى علم 24 35     

الفيوم 23 36

بني سويف 23 36     

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 24 38

قنا 25 39

الأقصر 23 41

أسوان 27 41 

أبوسمبل 26 40        

الوادي الجديد 20 40

شلاتين 25 37

أبو رماد 25 36        

حلايب 28 34

رأس حدربة 27 33     

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44   

المدينة 27 42

الرياض 24 45

المنامة 34 41

أبوظبي 32 44

الدوحة 32 42

الكويت 33 49

دمشق 16 33

بيروت 22 29

عمان 16 32

القدس 18 28

غزة 22 28    

بغداد 27 42

مسقط 33 39

صنعاء 16 30

الخرطوم 29 40        

طرابلس 28 38        

تونس 18 29

الجزائر 13 23

الرباط 12 24

نواكشوط 21 31

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 25  

اسطنبول 20 27       

إسلام آباد 22 36

نيودلهي 30 42

جاكرتا 25 34

بكين 20 32

كوالالمبور 25 32     

طوكيو 15 23

أثينا 19 30   

روما 16 31

باريس 11 18 

مدريد 12 26

برلين 19 29  

لندن 11 16

مونتريال 12 20        

موسكو 12 28         

نيويورك 20 27

واشنطن 16 26

 

 

 

 


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