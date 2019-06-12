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نقل طالبة بالثانوية للمستشفى لإصابتها بمغص كلوى وعلاج طالب باللجنة بالدقهلية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:38 ص
نقل طالبة بالثانوية للمستشفى لإصابتها بمغص كلوى وعلاج طالب باللجنة بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

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أصيبت الطالبة "نجوى ال أ" بلجنة  مدرسة الإعدادية بنين باللاوندي التابعة لإدارة أجا التعليمية بمغص كلوي اثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية، وتم نقلها بواسطة المدرسة إلي استقبال مستشفي أجا العام وتم عمل اللازم لها وتم عودتها إلي اللجنة.

 

وفي لجنة مدرسة خالد الطوخى بشارع كلية آداب مدينة المنصورة، أصيب الطالب "محمد  ن ذ" 18 سنة، بهبوط ورفض النقل إلى المستشفي وتم إسعافه بواسطة الطبيب الموجود باللجنة.

 

يذكر بأن نطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019

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