نشوب حريق بمعرض موبليا مكون من 5 طوابق فى طهطا سوهاج.. صور

تكثف قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها من أجل السيطرة على حريق نشب معرض للموبيليا بشارع العراق دائرة قسم طهطا مكون 5 طوابق متتالية وسط كتلة سكانية كبيرة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد نشوب حريق بمعرض كبير للموبيليا بدائرة قسم شرطة طهطا وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من تحريات المباحث أن الحريق نشب منذ قليل بمعرض خاص بتجارة الموبيليا مكون من 5 طوابق وأن الحريق بدأ من الطابق الارضى وأمتد للأدوار العليا تم عزل المنازل المجاورة وفصل التيار الكهربائى والغاز وجار التعامل مع الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع من الانتشار بالكتلة السكنية المجاورة.