سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مطالب بإجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:28 م
مطالب بإجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر جانب من الاحتفالية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، احتفالية باليوم العالمى ضد عمل الأطفال فى مصر بمشاركة 50 من الأطفال العاملين والأطفال المعرضين لخطر التسرب من التعليم.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إن عمل الأطفال انعكاس لحرمان الطفل من أهم حقوقه الإنسانية وهو الحق فى التعليم والراحة والنمو فى بيئة صحية ويعوق الطفل عن تنمية مهاراته ويصادر خياراته المستقبلية، مشيرة إلى أن من لا يتعلم تعليم جيد فإن مستقبله محدود.

وأضافت "الألفى" أن الوزارة تعمل على إغلاق منابع عمل الأطفال، بسحب الطفل من سوق العمل ودعم الأسر كى لا تخرج الطفل إلى العمل، وأنه يجب تسليط الضوء على البعد عن عمل الأطفال وأن المكان الحقيقى للطفل هو المدرسة، مؤكدة أن التنسيق والتشبيك هو المدخل الرئيسى لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال فى مصر، وأن وزارة التضامن تعمل على حماية الأطفال من الدخول إلى سوق العمل، من خلال عدة تدخلات وأهمها برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة والذى يهتم بدعم الأسرة ويشترط حصول الطفل على الرعاية الصحية والحضور فى المدارس، فيما وصل عدد المستفيدين من البرنامج فى الصعيد إلى 72٪ وهو ما يدل على وجود علاقة وثيقة بين عمل الأطفال والفقر.

وطالبت الألفى منظمة العمل الدولية ومجلس الوزراء بتبنى إجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين فى مصر، متمنية أن نتقابل كل عام لكى نتأكد أن الأطفال العاملين فى تراجع وتناقص.

وشهدت الاحتفالية مشاركة 50 من أطفال مركز الطفل العامل بجمعية تنمية المجتمع المحلى بشبرا الخيمة، وأقاموا عدة عروض مسرحية توضح الأثر السلبى لعمل الأطفال، والخطأ الذى يقع فيه الأهالى بإرسال أبنائهم للعمل وهم فى سن صغيرة، ونشر الوعى بين الأطفال والأهالى بالبعد عن عمل الأطفال وضرورة حصولهم على تعليم جيد.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة من الأطفال بآليات متنوعة من الرسم والمسرح والألعاب ومسرح العرائس، لدعم الاطفال من خلال نشر الوعى بحقوق الطفل والتوعية بمشكلات عمل الأطفال، فيما كرّم إيريك أوشلن مدير مكتب العمل الدولية فى القاهرة الأطفال على ما قدموه من عروض نالت إعجاب الحاضرين.

 


التضامن

عمالة الاطفال

برنامح تكافل

تعليم الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة