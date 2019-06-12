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مسئولة أوروبية فى جولة بالخليج وإيران لبحث سبل تخفيف التوتر وتعزيز الحوار

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:13 م
مسئولة أوروبية فى جولة بالخليج وإيران لبحث سبل تخفيف التوتر وتعزيز الحوار أمينة الجهاز الأوروبى للعمل الخارجي هيلجا ماريا
كتبت رباب فتحى

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تقوم الأمينة العامة للجهاز الأوروبى للعمل الخارجي هيلجا ماريا شميدت اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو بزيارة رسمية لدول الخليج، بدءً بالإمارات العربية المتحدة تليها عُمان و قطر، بالإضافة إلى زيارة إيران.

 

تأتي تلك الجولة على خلفية التوتر السائد فى المنطقة، حيث ستكون الزيارة بمثابة فُرصة للتأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي لكسر حدة التوتر في المنطقة وإيجاد سبل لتخفيف التوتر وتعزيز الحوار، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة اليوم

 

كما تهدف الزيارة إلى بحث الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران كجزء من جهود الاتحاد الأوروبى لتعزيز الاستقرار فى المنطقة، حيث يظل الاتفاق عنصرا رئيسيا فى هيكل الحد من انتشار الأسلحة النووية وأحد أركان الأمن الرئيسية على الصعيدين العالمى والإقليمي.

وأضاف البيان أن الزيارة تُشكل فرصة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مُشترك .

 

 

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التوتر الخليجى الايرانى

الأمينة العامة للجهاز الأوروبى للعمل الخارجي

هيلجا ماريا

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