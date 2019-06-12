مسئولة أوروبية فى جولة بالخليج وإيران لبحث سبل تخفيف التوتر وتعزيز الحوار

تقوم الأمينة العامة للجهاز الأوروبى للعمل الخارجي هيلجا ماريا شميدت اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو بزيارة رسمية لدول الخليج، بدءً بالإمارات العربية المتحدة تليها عُمان و قطر، بالإضافة إلى زيارة إيران.

تأتي تلك الجولة على خلفية التوتر السائد فى المنطقة، حيث ستكون الزيارة بمثابة فُرصة للتأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي لكسر حدة التوتر في المنطقة وإيجاد سبل لتخفيف التوتر وتعزيز الحوار، بحسب بيان من سفارة وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة اليوم.