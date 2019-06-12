لو بتعانى من الكوابيس فتش فى طعامك.. 10 أنواع من الأغذية يجب الابتعاد عنها

كتبت أمل علام

هل أنت شخص يواجه الكوابيس بشكل متكرر؟، إذا كان هذا يزعج نوعية نومك، هل تساءلت عما الذى يمكن أن يسبب هذه الأحلام السيئة، وهل يسبب الغذاء هذه الكوابيس؟

الكوابيس والأحلام السيئة ليست مجرد تتويج لأنشطتك اليومية، والقلق والإجهاد، ولكنه أكثر من ذلك، تلعب الأطعمة التى تتناولها قبل النوم دورًا رئيسيًا فى التسبب فى هذه الكوابيس والنوم المضطرب.



اطعمة تسبب الكوابيس

قالت صحيفة "boldsky" هل واجهت أحلامًا سيئة مؤخرًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للسيطرة على عاداتك وفهمها، حتى تنام بهدوء، لقد أثبت الباحثون وجود علاقة بين الوجبات الغذائية والأحلام السيئة، تم التأكيد على أن تناول النشويات والأطعمة الحلوة هي أحد الأسباب الرئيسية التى تسهم فى هذا، لذلك، إذا كنت تعانى من كوابيس متكررة، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على نوع الأطعمة التي تتناولها قبل أن تصل إلى السرير، وأنواع الطعام المختلفة التى يجب تجنبها قبل النوم، حتى تتمكن من النوم بشكل سليم دون أن تتسبب الكوابيس فى الخوف.



الحلويات تسبب الكوابيس

تعرف على الأطعمة التي تسبب الكوابيس:

1. الجبن غنى بالسعرات الحرارية والدهون

تناول منتجات الألبان قبل الذهاب إلى السرير، يمكن أن يؤدى إلى إصابتك بالكوابيس، وذلك لأن الجسم لا يزال يعمل بأقصى سرعة لهضم الجبن، مما يعوق ساعات نومك بأفكار غير سارة.

2. الآيس كريم

تناول الآيس كريم قبل النوم، يمكن أن يتسبب بدوره إلى زيادة نشاط الدماغ، ىيقع عقلك فى وضع صراع لا يعرف ماذا يفعل مع الطاقة الزائدة، مما يؤدى إلى كوابيس.

3. التوابل

كشفت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم يمكن أن يزعج نومك، لأن التوابل الموجودة في الصلصة الحارة تزيد من درجة حرارة جسمك؛ والذى بدوره يغير تكوينات الحلم أثناء دورة، غالبًا ما ترتبط الأطعمة الغنية بالتوابل بالكوابيس لأنها تتطلب بذل المزيد من الجهد من الجسم لهضم هذه الأطعمة.

4. الكحول

قد يؤدى تناول المشروبات الكحولية الزائدة قبل النوم إلى صعوبة النوم العميق، وفقًا لدراسة أجريت لفهم تأثير الكحول على النوم، فقد تم التأكيد على أنه على الرغم من أن الكحول مسكن، إلا أن التأثيرات تتلاشى أثناء الليل، وبالتالى تسبب كوابيس مكثفة وواقعية.

5. الأطعمة المحتوية على الكافيين

يمكن أن يؤدى تناول القهوة واللبن الزبادى المجمد وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على الكافيين إلى زيادة التمثيل الغذائي فى الجسم وزيادة نشاط المخ مما يزعج نومك ويتسبب فى كوابيس.

6. الأطعمة السكرية

وفقاً لدراسة، فإن حوالى 31% من المشاركين فى الدراسة يعانون من كوابيس بعد تناول الأطعمة السكرية، يشير علماء النفس أيضًا إلى أن تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يسبب كوابيس.

7. الشيكولاتة

تعد الشيكولاتة واحدة من أكثر أسباب الكوابيس شيوعًا، غني بالكافيين والسكر، وتناولها قبل النوم يقلل من قدرتك على النوم العميق، والتسبب في كوابيس، كما أن شرب الكاكاو الساخن هو أيضا سبب رئيسي للأحلام السيئة.

8. رقائق البطاطس

يمكن أن يسبب استهلاك الوجبات السريعة الدهنية تهيجًا فى الجهاز الهضمى، مما يجعل من الصعب النوم المريح، حوالى 12.5% من جميع الأحلام المزعجة نتجت عن استهلاك الأطعمة غير المرغوب فيها مثل الرقائق، كما أشارت دراسة.

9. المكرونة

بالنظر إلى السكر والكربوهيدرات الموجودة في المكرونة، ليس من المستغرب أن تندرج المكرونة في هذه القائمة، الأطعمة النشوية مثل الخبز، والمكرونة يمكن أن تسبب كوابيس، هذا لأنهم يتحولون إلى الجلوكوز داخل الجسم، وبالتالى لديهم نفس تأثير الأطعمة السكرية.

10. المياه الغازية المحتوية على الكافيين والسكر

بالإضافة إلى المواد المضافة الموجودة في هذه المشروبات الغازية، فهى تسبب الكوابيس، حيث أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا المياه الغازية تم الإبلاغ عن وجود كوابيس، على الأرجح بسبب تناولهم للكافيين والسكر.