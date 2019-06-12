سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لو بتعانى من الكوابيس فتش فى طعامك.. 10 أنواع من الأغذية يجب الابتعاد عنها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:45 م
لو بتعانى من الكوابيس فتش فى طعامك.. 10 أنواع من الأغذية يجب الابتعاد عنها رقائق البطاطس تسبب الكوابيس
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل أنت شخص يواجه الكوابيس بشكل متكرر؟، إذا كان هذا يزعج نوعية نومك، هل تساءلت عما الذى يمكن أن يسبب هذه الأحلام السيئة، وهل يسبب الغذاء هذه الكوابيس؟

الكوابيس والأحلام السيئة ليست مجرد تتويج لأنشطتك اليومية، والقلق والإجهاد، ولكنه أكثر من ذلك، تلعب الأطعمة التى تتناولها قبل النوم دورًا رئيسيًا فى التسبب فى هذه الكوابيس والنوم المضطرب.

اطعمة تسبب الكوابيس
اطعمة تسبب الكوابيس

قالت صحيفة "boldsky" هل واجهت أحلامًا سيئة مؤخرًا؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للسيطرة على عاداتك وفهمها، حتى تنام بهدوء، لقد أثبت الباحثون وجود علاقة بين الوجبات الغذائية والأحلام السيئة، تم التأكيد على أن تناول النشويات والأطعمة الحلوة هي أحد الأسباب الرئيسية التى تسهم فى هذا، لذلك، إذا كنت تعانى من كوابيس متكررة، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة على نوع الأطعمة التي تتناولها قبل أن تصل إلى السرير، وأنواع الطعام المختلفة التى يجب تجنبها قبل النوم، حتى تتمكن من النوم بشكل سليم دون أن تتسبب الكوابيس فى الخوف.

 

الحلويات تسبب الكوابيس
الحلويات تسبب الكوابيس

تعرف على الأطعمة التي تسبب الكوابيس:

 1. الجبن غنى بالسعرات الحرارية والدهون

تناول منتجات الألبان قبل الذهاب إلى السرير، يمكن أن يؤدى إلى إصابتك بالكوابيس، وذلك لأن الجسم لا يزال يعمل بأقصى سرعة لهضم الجبن، مما يعوق ساعات نومك بأفكار غير سارة.

 2. الآيس كريم

 تناول الآيس كريم قبل النوم، يمكن أن يتسبب بدوره إلى زيادة نشاط الدماغ، ىيقع عقلك فى وضع صراع لا يعرف ماذا يفعل مع الطاقة الزائدة، مما يؤدى إلى كوابيس.

3. التوابل 

كشفت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم يمكن أن يزعج نومك، لأن التوابل الموجودة في الصلصة الحارة تزيد من درجة حرارة جسمك؛ والذى بدوره يغير تكوينات الحلم أثناء دورة، غالبًا ما ترتبط الأطعمة الغنية بالتوابل بالكوابيس لأنها تتطلب بذل المزيد من الجهد من الجسم لهضم هذه الأطعمة.

 4. الكحول

 قد يؤدى تناول المشروبات الكحولية الزائدة قبل النوم إلى صعوبة النوم العميق، وفقًا لدراسة أجريت لفهم تأثير الكحول على النوم، فقد تم التأكيد على أنه على الرغم من أن الكحول مسكن، إلا أن التأثيرات تتلاشى أثناء الليل، وبالتالى تسبب كوابيس مكثفة وواقعية.

5. الأطعمة المحتوية على الكافيين

يمكن أن يؤدى تناول القهوة واللبن الزبادى المجمد وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على الكافيين إلى زيادة التمثيل الغذائي فى الجسم وزيادة نشاط المخ مما يزعج نومك ويتسبب فى كوابيس.

 6. الأطعمة السكرية

وفقاً لدراسة، فإن حوالى 31% من المشاركين فى الدراسة يعانون من كوابيس بعد تناول الأطعمة السكرية، يشير علماء النفس أيضًا إلى أن تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يسبب كوابيس.

7. الشيكولاتة

 تعد الشيكولاتة واحدة من أكثر أسباب الكوابيس شيوعًا، غني بالكافيين والسكر، وتناولها قبل النوم يقلل من قدرتك على النوم العميق، والتسبب في كوابيس، كما أن شرب الكاكاو الساخن هو أيضا سبب رئيسي للأحلام السيئة.

8. رقائق البطاطس 

 يمكن أن يسبب استهلاك الوجبات السريعة الدهنية تهيجًا فى الجهاز الهضمى، مما يجعل من الصعب النوم المريح، حوالى 12.5% من جميع الأحلام المزعجة نتجت عن استهلاك الأطعمة غير المرغوب فيها مثل الرقائق، كما أشارت دراسة.

9. المكرونة

بالنظر إلى السكر والكربوهيدرات الموجودة في المكرونة، ليس من المستغرب أن تندرج المكرونة في هذه القائمة، الأطعمة النشوية مثل الخبز، والمكرونة يمكن أن تسبب كوابيس، هذا لأنهم يتحولون إلى الجلوكوز داخل الجسم، وبالتالى لديهم نفس تأثير الأطعمة السكرية.

10. المياه الغازية المحتوية على الكافيين والسكر

بالإضافة إلى المواد المضافة الموجودة في هذه المشروبات الغازية، فهى تسبب الكوابيس، حيث أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا المياه الغازية تم الإبلاغ عن وجود كوابيس، على الأرجح بسبب تناولهم للكافيين والسكر.

 


الكوابيس

اسباب الكوابيس

10 اطعمة تسبب الكوابيس

المياه الغازية

رقائق البطاطس

الايس كريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة