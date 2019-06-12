كيف تقضى المرأة المرضعة ما فاتها من صيام .. الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرضعة التى أفطرت أيامًا فى شهر رمضان أن تخرج فدية كفارة عن هذه الأيام ولكن يجب عليها قضاؤها بعد انتهاء فترة الرضاعة.

جاء ذلك فى مقطع فيديو بثته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال إحدى المتابعات بعنوان :"أفطرت فى رمضان بسبب الرضاعة فهل يجوز إخراج كفارة فقط أم يجب أن أصم هذه الأيام ؟.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن القاعدة ثابتة بالنسبة للسيدة الحامل أو المرضع، إن قال طلب منها الطبيب الإفطار تفطر ولكن بشرط أن تعوض هذه الأيام التى فطرتها بعد وضعها أو بعد فطام ابنها، مؤكدًا أنه لا يجوز إخراج فدية ولكن يجب الصيام حتى ولو بعد عام أو عامين.