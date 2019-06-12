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كنترول السنية للثانوية العامة يتدارك خطأ لرئيس لجنة امتحان بالجيزة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:40 ص
كنترول السنية للثانوية العامة يتدارك خطأ لرئيس لجنة امتحان بالجيزة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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اكتشف  كنترول السنية وهو أحد كنترولات امتحانات الثانوية العامة ، خطأ رئيس لجنة مدرسة الشيخة جواهر بالجيزة، بعد أن قام بجمع توقيعات طالبات اللجنة على ورقة تؤكد عدم تصحيح كراسات بوكليت الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، أثناء انعقاد امتحان اليوم الأول للثانوية العامة ، واستخدم بالخطأ محاضر الشطب.
 
وقام الكنترول باستدعاء الطلاب وأولياء أمورهم، ووقعوا على إقرار بتصحيح بوكليت اللغة العربية وإلغاء الورقة الأولى التى حدثت بالخطأ من رئيس اللجنة أثناء الامتحان .
 
 
وقال محمد ع" والد أحد الطالبات ، أنه فوجئ   باتصال  من كنترول السنية التابع له المدرسة يطلب حضور الطلاب وأولياء أمورهم لمقر الكنترول، وقاموا بأخذ توقيعنا كتابيا على ورقة جديدة تؤكد تصحيح كراسة امتحان العربى، وإلغاء الورقة الأولى التى حدثت داخل اللجنة.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 
 
 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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