كنترول السنية للثانوية العامة يتدارك خطأ لرئيس لجنة امتحان بالجيزة

كتب محمود طه حسين

اكتشف كنترول السنية وهو أحد كنترولات امتحانات الثانوية العامة ، خطأ رئيس لجنة مدرسة الشيخة جواهر بالجيزة، بعد أن قام بجمع توقيعات طالبات اللجنة على ورقة تؤكد عدم تصحيح كراسات بوكليت الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، أثناء انعقاد امتحان اليوم الأول للثانوية العامة ، واستخدم بالخطأ محاضر الشطب.

وقام الكنترول باستدعاء الطلاب وأولياء أمورهم، ووقعوا على إقرار بتصحيح بوكليت اللغة العربية وإلغاء الورقة الأولى التى حدثت بالخطأ من رئيس اللجنة أثناء الامتحان .

وقال محمد ع" والد أحد الطالبات ، أنه فوجئ باتصال من كنترول السنية التابع له المدرسة يطلب حضور الطلاب وأولياء أمورهم لمقر الكنترول، وقاموا بأخذ توقيعنا كتابيا على ورقة جديدة تؤكد تصحيح كراسة امتحان العربى، وإلغاء الورقة الأولى التى حدثت داخل اللجنة.