قوافل توعوية للقضاء على ختان الإناث فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم قوافل توعوية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وحتى 14 يوليو المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على جريمة ختان الإناث فى مصر والموافق الجمعة 14 يوليو 2019.

وأكد الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج على اهتمام محافظ سوهاج برفع وعى المجتمع السوهاجى بالجوانب الصحية والدينية والقانونية "للقضاء على جريمة ختان الإناث"، لافتا إلى أن المحافظ وجه بضرورة تغيير المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة التى تسهم فى استمرار تلك الجريمة.

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، عن عقد مؤتمر صباح غد الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، للتوعية بقضية ختان الإناث، بحضور المحافظ، ورئيس جامعة سوهاج، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبمشاركة المجلس القومى للمرأة، واللجنة العامة لحماية الطفل، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، فضلا عن تنفيذ قافلتين توعيتين بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، وقرية روافع العيساوية بمركز المنشاة.