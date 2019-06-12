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غرق شاب بترعة البوهية بالسنبلاوين أثناء السباحة هربًا من حرارة الجو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:08 م
غرق شاب بترعة البوهية بالسنبلاوين أثناء السباحة هربًا من حرارة الجو جثه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقى شاب مصرعه غرقاً داخل ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الجو.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بغرق شاب أثناء السباحة بترعة البوهية

وعلى الفور انتقل المأمور، والمقدم أحمد النجار رئيس مباحث المركز، وتم إستدعاء قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، وتبين أنه لشاب يدعى هيثم ياسر أبو شوشة 18 سنة، ومقيم بمنطقة الحوال بالسنبلاوين، وبسؤال أقرانه أكدوا إنه أثناء السباحة أمام مدرسة السلام الإعدادية جرفة التيار، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بتسليم الجثة إلى ذوية لعدم وجود شبهة جنائية.

 

 


غرق شاب

ترعة البوهية

مدينة السنبلاوين

حرارة الجو

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