سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. قوافل وندوات توعوية بالمنيا ضمن اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:57 م
غدا.. قوافل وندوات توعوية بالمنيا ضمن اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث ظاهرة ختان الإناث - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة غداً الخميس،وتحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عددا من الفعاليات بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام ، حيث تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، حملة توعوية بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية ،و تمتد على مدار شهر كامل حتى 14 يوليو 2019 .
 
وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمرأة المنياوية لدورها الفعال والايجابي في خدمة أسرتها ومجتمعها المحلى ، لافتاً بأن هذه الأنشطة تأتى بالتزامن مع  حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية وسعيها الدائم لحصولها على كامل حقوقها وتحقيق تمكين اقتصادي وسياسي لها باعتبار أن المرأة من أهم  الركائز الأساسية التي تقوم عليها خطط التنمية الشاملة بالمجتمع.
 
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن "حملة شهر بدور" تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة وجميع  المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.
 
كما أكدت الدكتورة عزة العشماوى على اهتمام اللجنة ايضاً برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الاناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة.
 
وأوضحت دكتورة رشا مهدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن أنشطة الحملة  تتضمن  تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجاري بقريتي شوشة بسمالوط و قرية بنى أجمد بمدينة المنيا  يتخللها  اقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الاناث
 
وأضافت يتم الإعداد لتنظيم ندوة  بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بهذه الجريمة ، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفرع المجلس القومي للمرأة لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الابواب، كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات اذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الاناث،والعقوبات التي فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة .
 
 

مناهظة ختان الاناث

ختان الاناث

محافظات الصعيد والختان

التوعية بقضية الختان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 رسائل إعلامية للحملة التوعوية للقضاء على ختان الإناث .. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:19 م

القومى للمرأة والأمومة والطفولة يطلقان غدا حملة إذاعية لمكافحة ختان الإناث

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:36 م

غداً .. أسوان تحتفل باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث‎

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:52 ص

القومى للطفولة والأمومة: الدولة عازمة بقوة للقضاء على ظاهرة "ختان الإناث"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:05 ص

القومى للمرأة والطفولة والأمومة يطلقان حملة توعوية لمناهضة ختان الإناث

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:16 م

الأقصر تحارب ظاهرة ختان الإناث بتنظيم ندوات توعية السيدات بخطورة الظاهرة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة