غدا.. قوافل وندوات توعوية بالمنيا ضمن اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث

فريق المحافظات

ينظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة غداً الخميس،وتحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا عددا من الفعاليات بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام ، حيث تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، حملة توعوية بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية ،و تمتد على مدار شهر كامل حتى 14 يوليو 2019 .

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للمرأة المنياوية لدورها الفعال والايجابي في خدمة أسرتها ومجتمعها المحلى ، لافتاً بأن هذه الأنشطة تأتى بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا المرأة المصرية وسعيها الدائم لحصولها على كامل حقوقها وتحقيق تمكين اقتصادي وسياسي لها باعتبار أن المرأة من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها خطط التنمية الشاملة بالمجتمع.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن "حملة شهر بدور" تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوى على اهتمام اللجنة ايضاً برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الاناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة.

وأوضحت دكتورة رشا مهدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن أنشطة الحملة تتضمن تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجاري بقريتي شوشة بسمالوط و قرية بنى أجمد بمدينة المنيا يتخللها اقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الاناث

وأضافت يتم الإعداد لتنظيم ندوة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بهذه الجريمة ، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفرع المجلس القومي للمرأة لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الابواب، كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات اذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الاناث،والعقوبات التي فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة .