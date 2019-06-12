غداً .. أسوان تحتفل باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث‎

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن المجلس القومى للمرأة بأسوان بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة بتنظيم 2 قافلة توعوية غداً الخميس إحداهما بقرية بلانة أول بمركز نصر النوبة والأخرى بقرية الأعقاب الكبرى بمدينة أسوان ،فى إطار الإحتفال باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث بمصر، وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وأكد محافظ أسوان، على إهتمام المحافظة المتواصل لدعم ومساندة المرأة المصرية والأسوانية التى نعتز ونفتخر بها دائماً نظراً لدورها الفعال والإيجابى فى خدمة أسرتها ومجتمعها المحلى، لافتاً بأن ذلك يتواكب مع حرص أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بقضايا المرأة المصرية وسعيها المستمر لحصولها على كامل حقوقها وتحقيق التمكين الإقتصادى والسياسى لها لتتقلد أرقى المناصب، ولاسيما أن هناك "القاضية والوزيرة والبرلمانية وأيضاً المحافظ" وذلك بإعتبار أن المرأة من أهم الركائز الأساسية التى تقوم عليها خطط التنمية الشاملة.

واوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن هذه القوافل التوعوية تأتى ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات التى ينظمها المجلس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للإحتفال بهذه المناسبة السنوية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه القوافل تهدف إلى إحياء وتسليط الضوء على قضية ختان الإناث وضرورة مناهضتها، حيث تشمل كل قافلة فى عضويتها رائدة صحية وواعظة من الأوقاف ومكرسة من الكنيسة، وعضو من لجنة الحماية بالمحافظة وعضو أخر من لجنة الإعلام، ومسئول طبى من الصحة ومسئول من جمعية أهلية عاملة فى مجال مناهضة الختان، فضلاً عن ممثلين من المجلس القومى بالقاهرة وأسوان.

وأضافت هدى، بأن فعاليات الإحتفال باليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث سوف تتضمن أيضاً تنظيم ندوة موسعة لأكثر من 400 فتاة وسيدة بقرية عزبة العرب بكوم أمبو، وذلك للتعريف بقضية ختان الإناث وتأثيرها السلبى على صحة المرأة الجسدية والنفسية، علاوة على العقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.