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ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وسرقة "توك توك" بقنا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:42 ص
ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب وسرقة "توك توك" بقنا سرقة التوك توك - ارشيفية
قنا - وائل محمد

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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدرجات البخارية، والتخلص من شاب أمام منزله  من أجل سرقة التوك توك الخاص به بقرية الزرايب التابعة لمركز ابوتشت بمحافظة قنا.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد مصرع "محمد ياسر الصادق" 28 سنة، مقيم بقرية الزرايب التابعة لدائرة مركز ابو تشت، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه أثناء محاولتهم سرقة توك توك ملك القتيل.


وكشف تحريات اللواء محمود حسن مدير المباحث، أن مرتكبى الحادث كل من "هانى. م. ش"، و"عبد النبى.ن. غ"، و"محمود. م. ص"، و"محمد. ا. ش"، و"عمر. ش. ه"، حيث شاهدهم المجنى عليه اثناء محاولتهم سرقة التوك توك امام منزله فقاموا بإطلاق النار من بندقية آلية  وتم ضبطهم والسلاح المستخدم فى الواقعة والتوك توك المسروق.

 


اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

محافظة قنا

جريمة قتل

توك توك

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