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ضبط عامل وميكانيكى هاربين من تنفيذ حكمين بالشيخ زايد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:07 ص
ضبط عامل وميكانيكى هاربين من تنفيذ حكمين بالشيخ زايد حملات أمنية- ارشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل وميكانيكي، صادر ضدهما حكمين في قضيتين "سلاح ومخدرات" بمدينة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة من إدارة تأمين أكتوبر، للحالة الأمنية، بمدخل زايد 2000، بمدينة الشيخ زايد، حيث ألقى رجال المباحث القبض على " محمد. أ " 30 سنة عامل، لكونه صادر ضده حكم قضائي بالسجن 15 سنة في قضية سلاح.

كما تم ضبط "عمرو. ص" ميكانيكي، صادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية مخدرات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


تنفيذ أحكام

قضية مخدرات

قضية سلاح

الشيخ زايد

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