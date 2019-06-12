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ضبط طن و600 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بأبو النمرس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:32 ص
ضبط طن و600 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بأبو النمرس سلع تموينية - ارشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب مصنع ألبان بأبو النمرس، لاتهامه بتصنيع المنتجات باستخدام خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط بحوزته طن و600 كيلو من المنتجات والمواد الخام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "عبد المنعم. و" صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بأبو النمرس، بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان (الجبنة القريش – موتزاريلا) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل ( كلاس – برتيشز ) وطرحها للبيع بالأسواق.

وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وبحوزته طن و600 كيلو من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مباحث التموين

مصنع ألبان

ألبان فاسدة

أبو النمرس

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