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صور.. الفتيات يكتسحن أوئل الإعدادية الأزهرية بسوهاج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:46 م
صور.. الفتيات يكتسحن أوئل الإعدادية الأزهرية بسوهاج اعتماد الشهادة الإعدادية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت اليوم الأربعاء، منطقة سوهاج الأزهرية عن أسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك برئاسة أحمد محمد إبراهيم ووكيله عبد الفتاح هريدى .

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج

وهم نهى محمود عبد الرحمن عبد الحميد معهد على بن أبى طالب النموذجى وحصلت على مجموع 501 درجة بنسبة 98,24% المركز الأول، وأسماء محمود أحمد محمد معهد فتيات الساحل قبلى وحصلت على مجموع 495 درجة بنسبة 97.6 % المركز الثانى، ودعاء حسين أحمد على معهد فتيات على بن أبى طالب النموذجى وحصلت على مجموع 493 درجه بنسبة 96،7 % المركز الثالث، وأروه أبو المجد فهمى احمد معهد فتيات الامام مالك النموذجى بجرجا وحصلت على 493 درجه بنسبة 96،67% المركز الثالث مكرر، وعلياء على عبدالستار عامر معهد فتيات بنى وشاح وحصلت على 492 درجه بنسبة 96،47 % المركز الخامس، وأميرة عمر محمد شاهين معهد فتيات برديس وحصلت على 491 درجه بنسبه 96،27% المركز السادس، وأفنان العار محمود إسماعيل معهد فتيات الخيام وحصلت على 490 درجه بنسبة 96،8% السابع مكرر، وأسماء حسنى فؤاد عبدالحافظ معهد فتيات المحزمين بمجموع 490 درجة بنسبة 96،8 % السابع مكرر، وبسمة محمد محمود محمد معهد على بن أبى طالب النموذجى بمجموع 487 درجه بنسبة 95،49% المركز العاشر.

ومن ناحيتهما هنئا الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية شومان محمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب التلاميذ والطلاب الأوائل وأبديا سعادتهما بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعربا عن تقديرهما للمجهود الرائع للقائمين على أعمال كنترولى الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح إبراهيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام وصل لـ 11165 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 59.35%.

وأشار عبدالفتاح هريدى أنه تقرر فتح باب الطعون للشهادة الإعدادية لمدة خمسة عشر يوما ابتداءً من 15/6/2019 م وحتى 27 /6/2019 م وذلك بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمعهد سوهاج الثانوى للبنات بمدينة ناصر .

 

الاعدادية 1
 
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الاعدادية
 
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