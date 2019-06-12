صوامع وشون أسوان تستقبل 71 ألف و 132 طن حتى اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل الصوامع والشون بنطاق محافظة أسوان، إستقبال الأقماح الموردة ضمن موسم حصاد القمح للعام الحالى، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة حتى الآن إلى 71 ألف و 132 طن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة.

ومن جانبه تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال التوريد التى تستمر على مدار اليوم، مؤكداً بأن هناك توجيهات مسبقة للمسئولين بالجهات المختلفة بضرورة الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات بهدف سرعة تخزينها فى الصوامع والشون المخصصة لها.

وفى نفس السياق أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان بأن الكميات التى تم توريدها من خلال الصوامع والشون التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بلغت 30 ألف و 168 طن مجمعة من صوامع أسوان وإدفو ، بجانب شونة كوم أمبو ، فيما تم توريد 40 ألف و 963 طن من صومعة المفالسة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.

وأشار إلى أن موسم حصاد محصول القمح الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الماضى ويستمر حتى 25 يونيو الجارى حيث من المتوقع أن يتم توريد نحو 78 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و 340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان.