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صحة الشرقية: ضبط منشآة طبية خاصة بدون ترخيص بفاقوس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:37 م
صحة الشرقية: ضبط منشآة طبية خاصة بدون ترخيص بفاقوس المضبوطات
الشرقية -حمدى عبد العظيم

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قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي شنت حملة لضبط المنشآت المخالفة بنطاق دائرة مركز فاقوس، ضمت لجنة من مفتشي إدارة العلاج الحر فاقوس، وذلك ضمن جهود المديرية في ضبط المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين. 
 
وأضاف لـ "  اليوم السابع "  ان الحملة أسفرت عن ضبط عيادة نساء وولادة غير مرخصة، وبها غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ويوجد بها كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات غير المرخصة والتالفة، وأدوية مخدرة وغير مصرح بتداولها، وأدوية خاصة بالمستشفيات، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية، وعينات طبية مجانية بكميات كبيرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بأرقام 16251 ، 16252 ، 16253 جنح مركز فاقوس وتحريز الأدوية والمستلزمات المخالفة المضبوطة . 
 
 
وأوضح  مسعود ، أن حملات إدارة العلاج الحر المكثفة مستمرة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه جميع المنشآت الطبية المخالفة للقانون ، حرصا منها علي صحة وسلامة المواطنين .
 
 

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