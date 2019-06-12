سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:24 ص
شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأربعاء لتقديم العزاء فى لى هى-هو السيدة الأولى السابقة فى كوريا الجنوبية.

ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها إن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى ستزور قرية بانمونجوم الحدودية فى المساء. ومن المتوقع أن تلتقى بمسؤولين كوريين جنوبيين.

وكانت لى هى-هو التى وافتها المنية يوم الاثنين أرملة الرئيس السابق كيم داى-جونج الذي كان أول زعيم كورى جنوبى يلتقى بالزعيم الكورى الشمالى السابق كيم جونج إيل عام 2000.

وتأتى زيارة كيم يو جونج بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال أول قمة بينهما على العمل فى سبيل نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية مما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

والكوريتان فى حالة حرب من الناحية الرسمية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

وشهد العام الماضى عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب بما فى ذلك ثلاث قمم بين كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.

 

 

 


كيم يو جونج

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

قرية بانمونجوم الحدودية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم كوريا الشمالية يعرب عن ثقته بأن القمة مع بوتين ستؤتى ثمارها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:04 ص

كابوس الإعدام فى كوريا الشمالية.. 323 موقعا تستخدمها بيونج يانج لتنفيذ الإعدامات.. إجبار عائلات المدانين على رؤية التنفيذ.. قناصة مخمورين للتنفيذ لبشاعة المنظر.. وأعمال شاقة لمرتكبى الجرائم السياسية قبل قتلهم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:30 م

ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:09 م

كوريا الشمالية تحث أمريكا على تغيير "سياستها العدائية"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة