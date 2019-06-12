شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم

رويترز

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأربعاء لتقديم العزاء فى لى هى-هو السيدة الأولى السابقة فى كوريا الجنوبية.

ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها إن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى ستزور قرية بانمونجوم الحدودية فى المساء. ومن المتوقع أن تلتقى بمسؤولين كوريين جنوبيين.

وكانت لى هى-هو التى وافتها المنية يوم الاثنين أرملة الرئيس السابق كيم داى-جونج الذي كان أول زعيم كورى جنوبى يلتقى بالزعيم الكورى الشمالى السابق كيم جونج إيل عام 2000.

وتأتى زيارة كيم يو جونج بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال أول قمة بينهما على العمل فى سبيل نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية مما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

والكوريتان فى حالة حرب من الناحية الرسمية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

وشهد العام الماضى عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب بما فى ذلك ثلاث قمم بين كيم جونج أون والرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.