شاهد.. فرحة وسعادة على وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة "الإنجليزى"

المحافظات - إبراهيم سالم - نيفين طه - محمد طارق - عادل ضرة - مصطفى عادل - فتحية الديب - محمود عجمى

أدى طلاب الصف الثالث الثانوى، اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وظهرت علامات الارتياح على وجوه الطلاب وأولياء الأمور، وشهد محيط اللجان حالة من الفرحة عقب الانتهاء من أداء الامتحان، حيث إنه لم يتضمن أية أسئلة خارج المقرر، أو صعوبة كبيرة، وأبدى الطلاب سعادتهم بالامتحان الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط.



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى

ففى القليوبية، أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برئاسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح اللجان أبوابها فى مواعيدها الرسمية فى الساعة التاسعة صباحا، حيث يؤدى 42 ألف و642 طالبا وطالبة بـ89 لجنة على مستوى المحافظة، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى

وأكد الطلاب سهولة أسئلة الامتحان، وأشار بعضهم إلى أنه هناك كان بعض الغموض فى أسئلة القصة، لكن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى

وفى الغربية، سادت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه الطلاب، مؤكدين سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى

وأعرب الطلاب عن فرحتهم من سهولة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان جاء مباشرا عدا نقاط بسيطة فى سؤال القطعة والاختيارات.

وفى الشرقية، ارتسمت البسمة على وجوه العديد من طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الشرقية، بعد خروجهم من اللجان وتأدية امتحانات المادة الأجنية الأولى، وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، لكن اشتكى البعض منهم من صعوبة الترجمة.

فيما غمرت الفرحة وجوه العشرات من أولياء الأمور، بعد مشاهدتهم أبنائهم مبتسمين أثناء خروجهم من اللجان، وقام بعضهم بتقبيلهم وضمهم لأحضانهم.

وفى المنوفية، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالمحافظة، عقب الخروج من أداء مادة اللغة الإنجليزية، فمنهم من أكد سهولة الامتحان، والبعض أكد أن الامتحان احتوى على بعض النقاط فى غاية الصعوبة.

وقال مختار عبد الحميد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم، إن الامتحان جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث احتوى الامتحان على 48 سؤالا جميعها سهلة، عدا نقاط فى السؤال الاختيار والترجمة والقطعة والقصة بالامتحان لكى تفرق بين الطالب العادى والمميز.

وأضاف حذيفة عمرو طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة الأدبى بمحافظة المنوفية، أن الامتحان احتوى على نقاط فى غاية الصعوبة كنقاط فى القصة والقطعة، وباقى الامتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وفى أسيوط، أكد الطلاب أن الامتحان كان سهلا وفى متناول الطالب المتوسط.

وقال الطلاب أحمد عبد المالك وعصام عمر وأبادير هشام ومحمود على محمود وعمر النوبى وهيام حسين مايز، إن الامتحان كان سهلا وفى متناول الطالب المتوسط، بينما اشتكى آخرون من صعوبة سؤالى القطعة والترجمة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم، أن غرفة عمليات المديرية بأسيوط لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها مع غرفة عمليات مديرية الأمن والمحافظة، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل اللجان بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية كل فى نطاق مركزه لتذليل أى عقبات والتى من شانها تعكير سير امتحانات الثانوية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى (2)



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى



فرحة وسعادة فى وجوه طلاب الثانوية بالمحافظات لسهولة الإنجليزى