شاهد.. طلاب الثانوية بكفر الشيخ : سعداء بسؤال "مو صلاح" فى اللغة الإنجليزية

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة السؤال الخاص بالفرعون المصرى اللاعب محمد صلاح.

وقال أحمد محمد سعد، طالب بلجنة مدرسة الشهيدين بالرياض: "إن الامتحان مكون من 30 سؤالا، وأسهل مما كنا نتوقع.. سعيد بالسؤال الخاص بفخر العرب محمد صلاح، لأن مجرد ذكره وذكر فريقه ليفربول تشجيع لنا ونحن سعداء به".

وأكدت والدة الطالب أحمد محمد سعد، أنها سعيدة بسهولة الامتحانات هذا العام، وتتمنى أن يلتحق ابنها بإحدى كليات القمة، مشيرة إلى أنها لا تتحمل الابتعاد عنه.

وقال محمود محمد على، طالب بمدرسة شهيد السلام الثانوية، إن سعادته لا توصف بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، ويتمنى أن تكون كل الامتحانات سهلة، كما يتمنى الالتحاق بكلية الطب.

وأضاف محمد فتحى محمد، طالب بلجنة المدرسة الإعدادية الحديثة للبنين، أنه لم يكن يتوقع سهولة كل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، متمنيا الالتحاق بكلية الألسن.

وعلى جانب آخر تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سير امتحانات الثانوية العامة بمدينتي بيلا والحامول، وتفقدت عددا من اللجان.

وصافحت وكيل الوزارة رجال الأمن والقائمين على الخدمات الأمنية خارج اللجان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير ة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.