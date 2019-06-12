سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:16 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "سيد.أ.ش" 39 عام، عاطل، مقيم دائرة مركز ابوصوير حال قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام، وسلاح ابيض "مطواه"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ح.ر" 29 عام، عاطل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ابراهيم.ال.م" 37 عام، عاطل مقيم فاقوس شرقية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 20 جرام، وسلاح ابيض"سكين"، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم"محمد.م.ى"19 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

امن الاسماعيلية

مواد مخدره

حمله امنيه

محافظه الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة