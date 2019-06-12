سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل سرق طالب بالاكراه بعد التعدى عليه بشفرة "موس" بالمطرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:53 ص
سقوط عاطل سرق طالب بالاكراه بعد التعدى عليه بشفرة "موس" بالمطرية حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لتعديه على طالب و إصابته بشفرة "موس" وحرر محضر بالواقعة. 
 
البداية كانت مع سماع قوة أمنية من قسم شرطة الأميرية، اثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية ، إستغاثة طالب 13 سنة  "مصاب بجرح قطعى بالوجه"، وقرر بأنه حال سيره مترجلاً بالميدان إستوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) ، وقام بتهديده بشفرة موس والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته المشار إليها.
 
وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل 26 سنة مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم، وأتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة طالب بالاكراه

جريمة سرقة

منطقة الاميرية

سرقة بالاكراه

السرقة بالموس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة