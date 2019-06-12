سقوط عاطل سرق طالب بالاكراه بعد التعدى عليه بشفرة "موس" بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لتعديه على طالب و إصابته بشفرة "موس" وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت مع سماع قوة أمنية من قسم شرطة الأميرية، اثناء تفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية ، إستغاثة طالب 13 سنة "مصاب بجرح قطعى بالوجه"، وقرر بأنه حال سيره مترجلاً بالميدان إستوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) ، وقام بتهديده بشفرة موس والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته المشار إليها.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل 26 سنة مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية "سرقة مسكن"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم، وأتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.