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سائق وعاطل يعترفان بتفاصيل سرقتهما سائق توك توك بالإكراه فى الهرم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 ص
سائق وعاطل يعترفان بتفاصيل سرقتهما سائق توك توك بالإكراه فى الهرم توك توك - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف سائق وعاطل، تم ضبطهما لاتهامهما بإطلاق النار على سائق توك توك لسرقته بالإكراه، أنهما قررا استدراج أحد قائدى التوك توك لسرقته، فتوجها إلى منطقة كفر طهرمس بالهرم، واستوقفا المجنى عليه، وطلبا منه توصيلهما.

وأضاف المتهمان، أنهما استغلا فرصة مرورهم بمنطقة خالية من المارة، وهدداه بسلاح نارى فرد خرطوش، وسلاح أبيض، وحاولا الاستيلاء منه على التوك توك، إلا أن المجنى عليه حاول الهرب، فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه، فأصابه برش خرطوش، ثم استوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وأرشد المتهمان عن التوك توك المسروق، وذكرا أنهما كانا يستعدان لبيعه لأحد عملائهما، كما كشفت التحريات أن المتهمين سابق تورطهما فى عدة قضاياوتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج إبنه، البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى تورط سائق وعاطل فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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