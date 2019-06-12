زوجة بالشرقية فى دعوى طلاق للضرر : زوجى مدمن عادة سرية

الشرقية- فتحية الديب

بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة، والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن قضية أخرى، حيث وقفت زوجة شابة على أعتاب محكمة الأسرة بمنيا القمح، تطلب الطلاق من زوجها، مبررة ذلك بأنه مدمن عادة سرية منذ 4 سنوات من الزواج ولم يتغير.

وقالت" م إ" 30 سنة مقيمة منيا القمح، في الدعوي التي رفعتها أمام المحكمة، وتحمل الرقم 1384 لسنة 2019، بندر منيا القمح، إنها متزوجة منذ 5 سنوات من شخص يدعي" م أ" زواج تقليدي مثل غيرها من الفتيات، مثل المثل الشعبي السائد" ضل رجل ولا ضل حيطة" كما قالت لها والدتها، وحتي لا يفوتها قطر الزواج، ورزقها الله بطفلة منها بعد أول سنة زواج، وبعدها بدأ يتغير في معاملته، ويرفض إعطائي حقوقي الشرعية كزوجة، وفضل ممارسة العادة السرية، أمام عينى لمدة 4 سنوات زواج، وتحملت كتيرا من أجل بنتي وإستمرار الحياة الزوجية، علي أمل أن يتغير ونعيش سويا، لكنه تمادي في عادته، وأصبح مدمن لتلك العادة المحرمة، ولم يحترمني كأنثي وتجاهلني تماما، وبعد أن تيقنت بإستحالة الحياة معه رفعت دعوي طلاق للضرر.