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رضا من استاتيكا الثانوية الأزهرية.. وطالب يبدى غضبه لوضعه بلجنة خاصة لطول شعره

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:03 م
رضا من استاتيكا الثانوية الأزهرية.. وطالب يبدى غضبه لوضعه بلجنة خاصة لطول شعره الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الاستاتيكا، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم باسئلة الامتحان والتى اعتبروها تعويضا لهم عن صعوبة مادة الديناميكا. 
 
من جانبه أبدى الطالب عبدالرحمن مجدى، من معهد على لطفى ويمتحن بلجنة رقم 11 بمعهد الدكتور طلعت السيد ، استيائه من قيام رئيس اللجنة بوضعه بلجنة خاصة نظرا لطول شعره، مؤكدا أنه قام بربط شعره ومع ذلك أصر رئيس اللجنة بوضعه بلجنة خاصة وذلك وفق تعليمات قطاع المعاهد الازهرية مما كان له الأثر السئ وإصابة بالتوتر والقلق. 
 
 
 

 


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

مادة الاستاتيكا

قطاع المعاهد الازهرية

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