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رئيس المركز الإعلامي للوزراء: الشائعات تنتعش عندما تحقق الدولة الإنجازات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:56 م
رئيس المركز الإعلامي للوزراء: الشائعات تنتعش عندما تحقق الدولة الإنجازات فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضي

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قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي لمجلس الوزراء: "خصصنا بريد إلكتروني ورقم تليفون لاستقبال استفسارات المواطنين عن الشائعات والرد عليهم وتفنيدها".
 
وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التعليم أكثر تعرضا للشائعات ثم التموين ، ويزيد حجم الشائعات لدى اعتزام الدولة اتخاذ بعض القرارات أو تحقيق إنجاز على أرض الواقع ، لافتة إلى أن حملة 100 مليون صحة طالها عدد كبير من الشائعات أبرزها نقل العدوى والمرض.
 
وتابعت : "أكبر قطاع نالته الشائعات خلال الستة أشهر الأخيرة الإصلاح الاقتصادي ، وقمنا بالرد عليها وتفنيدها وعقد مقارنة بما حدث من نجاحات الان والسنوات الماضية".

الشائعات

ترويج الشائعات

خطورة الشائعات

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

الداخلية تحارب الشائعات

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