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رئيس الإذاعة المصرية: يجب تفنيد الشائعات والرد عليها عبر إذاعة القران الكريم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:59 م
رئيس الإذاعة المصرية: يجب تفنيد الشائعات والرد عليها عبر إذاعة القران الكريم فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضى

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قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ، إنه من الممكن الرد على الشائعات عبر اذاعة القران الكريم التى يتابعها نحو 45 مليون مواطن يومياً.
 
وأضاف رئيس الاذاعة المصرية في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على المجتمع بمركز بحوث الشرطة، لابد من وجود متحدثين رسميين بالوزارات للرد على الشائعات وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات.
 
وتابع، أن الشائعات ليست جديدة على مصر فقد انتشرت منذ ستينات القرن الماضي ، وللاسف تحول الـ 105 مليون مواطن لمتلقين ومروجين لما يكتب دون التأكد منه.
 
 
 
 

ترويج الشائعات

خطورة الشائعات

السوشيال ميديا

الاذاعة المصرية

الراديو

اذاعة القران الكريم

الداخلية تحارب الشائعات

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