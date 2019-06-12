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دورة تدريبية لتعليم طلاب حقوق بنها العمل داخل المحاكم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:59 م
دورة تدريبية لتعليم طلاب حقوق بنها العمل داخل المحاكم جانب من الدورة
القليوبية نيفين طه

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نظمت كلية الحقوق بجامعة بنها ،دورة تدريبية عن المحكمة الإفتراضية، لتعريف الطلاب عمليا على كيفية العمل داخل المحاكم والمرافعة، وبالتعاون مع نقابة المحامين بالقليوبية.

 وأقيمت الدورة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد البغدادى المشرف العام على وحدة الجودة بالكلية.

وقال البغدادي، أن المحكمة الافتراضية تعتبر تجربة رائدة تنظمها وحدة الجودة بالكلية لتدريب الطلاب ،بنظام المحاكاة وفن المرافعة الشفوية ،وكتابة المذكرات والصيغ القانونية ،وكيفية استخراج الدفوع ،والمسائل القانونية التي تثيرها القضية المعروضة عليه أثناء التدريب.

وأكد أنه تم الاستعانة بنخبة من كبار المحامين من النقابة ،لإعطاء الفرصة للطلاب المتدربين وهؤلاء المحاميين، لإمكانية التدريب العملي بعد ذلك في مكاتبهم علي من يرغب.

 

 


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