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خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يهنئان بوتين بذكرى اليوم الوطنى الروسى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 ص
خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يهنئان بوتين بذكرى اليوم الوطنى الروسى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكالات الأنباء

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الروسى، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما بعث صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده.

وعبر سمو ولى العهد عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الروسى، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 


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