"تعليم أسوان" تعلن موعد المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس اليابانية

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن كشوف أسماء المقبولين لأداء الاختبار للتلاميذ المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بمدينة أسوان أو الرديسية بمركز إدفو.

ومن جانبه أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم لتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات القبول فى سهولة ويسر بالمدرستين سواء الخاصة بالمستندات الورقية أو المقابلة الشخصية ، مؤكداً على أن العام الدراسى القادم 2019/2020 سيشهد بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالرديسية لتوفير هذا النموذج التعليمى الراقى لقطاع شمال أسوان ، ليتوازى ذلك مع قبول التلاميذ بالمدرسة المصرية اليابانية بالعقاد للعام الثانى والذى يخدم القطاع الجنوبى للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن نموذج التعليم اليابانى يمثل إضافة هامة للمنظومة التعليمية بعاصمة الشباب الإفريقى وخاصة أنه يعتمد على تطوير الأنشطة المدرسية ومخاطبة الأخلاق والانضباط والسلوكيات السليمة.

ومن جانبه، أوضح السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه على ولى أمر التلميذ الذى تم قبوله بالمدرسة المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بأسوان أو الرديسية بإدفو ، وتم إعلان اسم التلميذ ضمن كشوف المقبولين لأداء الاختبار أن يقوم بإحضار مجموعة من المستندات عند إجراء المقابلة الشخصية ، لافتاً إلى أن هذه المستندات تشمل أصل وصورة شهادة ميلاد التلميذ ، وصورة وأصل الرقم القومى لولى الأمر ، بجانب مستند إثبات محل السكن صورة العقد وإيصال كهرباء على أن يتم تقديم هذه المستندات في حافظة " دوسية بلاستيك " ، وفى حال رغبة ولى الأمر تقديم مستندات إضافية، عليه تقديمها خلال 24 ساعة من موعد المقابلة.

وتابع "الفيومى"، بأنه تم تحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس المصرية اليابانية بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال يومى الاثنين والثلاثاء 17 و 18 يونيو 2019 ، والمرحلة الابتدائية يومى الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو 2019.