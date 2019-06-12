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تعرف على عقوبة تغيير الأجزاء الجوهرية للسيارة بقانون المرور الجديد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:19 ص
تعرف على عقوبة تغيير الأجزاء الجوهرية للسيارة بقانون المرور الجديد حملات مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد؛ ومن تلك المخالفات:

 

- إجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص.

فرض قانون المرور الجديد الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة

أقرت بالمادة 76 فى الشريحة الأولى من قانون المرور الجديد عملية خصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

 

 


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