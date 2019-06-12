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تسليم وتجهيز 12 ألف فدان لإقامة مزارع نخيل ببلاط ضمن مبادرة 2.5 مليون نخلة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:01 م
تسليم وتجهيز 12 ألف فدان لإقامة مزارع نخيل ببلاط ضمن مبادرة 2.5 مليون نخلة زراعة النخيل - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد،الإنتهاء من تسليم 6 آلاف فدان للمستثمرين وأبناء المحافظة من الشباب الراغبين في إقامة مزارع نخيل .

وأكد عباس أن ذلك ضمن مبادرة المحافظة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية،بتسهيلات غير مسبوقة لإقامة مزارع نخيل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بدعم زراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.

وأضاف عباس أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات تسليم 6 آلاف فدان أخري لعدد من المستثمرين، فضلاً عن الشركات الزراعية الكبري التي تم توقيع بروتوكولات معها لإقامة مزارع نخيل كبري باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في أنظمة الري والزراعة.

 

 


الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

مبادرة الرئيس لزراعة النخيل

مركز بلاط

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