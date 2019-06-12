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تخصيص مليون و200 ألف جنيه لصيانة وتطوير المكتبة المركزية بالمنوفيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:50 م
تخصيص مليون و200 ألف جنيه لصيانة وتطوير المكتبة المركزية بالمنوفيه جانب من الاجتماع
فريق المحافظات

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عقدت لجنة المكتبة المركزية بجامعة المنوفية، اليوم الاربعاء، اجتماعها العاشرلهذا العام برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور صبحي شرف،والدكتور أشرف زين الدين، والدكتور ايهاب النعسان،وكلاء  كليات التربية والهندسة والاقتصاد المنزلي للدراسات العليا والبحوث، لمناقشة  تقرير نشاط المكتبة السمعية والبصرية والمكتبة المركزية بالجامعة عن شهر مايو.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا،أنه تم الموافقة علي تخصيص مبلغ مليون و200 ألف جنيه لصيانة وتطوير المكتبة المركزية بالجامعة.

كما ناقشت اللجنة ماتم تنفيذه للإعداد لتنظيم معرض جامعة المنوفية الأول للكتاب في شهر أكتوبر القادم، والذي تعده الجامعة بالاشتراك مع دار الكتب والوثائق القومية والهيئة العامة المصرية للكتاب  واتحاد الناشرين المصريين.

 


المنوفيه

جامعه المنوفيه

تخصيص مليون جنيه

المكتبات

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